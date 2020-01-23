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Археологи нашли драгоценности скифов в захваченном Крыму: фото раскопок

четверг, 23 января 2020, 17:34
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В анексированном Крыму археологи обнаружили сокровища скифов при раскопке некрополя на юго-западе полуострова.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Interfax.

"Раскапывали хорошо известный позднескифский некрополь Усть-Альмин. Удалось вскрыть большую площадь, чем было до этого, поэтому количество найденных изделий из драгметаллов увеличилось", - сказал директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко на пресс-конференции 23 января.

Добавил, что сейчас находки подлежат обработке, их покажут через несколько месяцев.

Как сообщал "Апостроф", в археологическом музее города Харькова впервые показали золотую скифскую диадему, возраст которой более 2,5 тысяч лет. Скифское золото было обнаружено археологами летом 2019 года на Бельском городище в Полтавской области. В одном из курганов была найдена золотая диадема, которая пролежало сотни лет, но сохранилось идеально. Уникальным артефактом называют также найденную здесь бусину в виде жука-скарабея, которая, очевидно, попала к скифам из Египта.


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