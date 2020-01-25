Татьянин день 2020: лучшие поздравления в стихах и прозе

Ежегодно 25 января православные христиане чтят память святой мученицы Татианы, которая считается покровительницей студенчества. В народе этот праздник получил название Татьянин день или День студента. Кроме того, в этот день отмечают именины все женщины, девушки и девочки, которые носят красивое имя - Татьяна.
Отмечать День Татьяны принято с особым размахом, а поскольку в 2020 году праздник выпадает на субботу, то можно устроить веселое гуляние с застольем, песнями и шутками. Также не забудьте поздравить с праздником всех знакомых Татьян. "Апостроф" собрал самые лучшие поздравления с Татьяниным днем 2020, которые можно отправить друзьям, коллегам и родным.
Поздравления с Днем Татьяны 2020 в стихах
Пусть ангел-хранитель помашет крылом.
Будь счастлива, Таня, забудь о былом.
Твои именины грустить не велят -
Улыбки, веселье и радость сулят.
И пусть расстилается всюду зима,
Твой праздник ничем не испортит она.
Улыбки друзей излучают тепло,
Тебя окружают любовь и добро!
***
Поздравляю с Днем Татьяны!
И желаю, чтоб всегда
Быть тебе родной, желанной,
Не грустить чтоб никогда!
Пусть тебя оберегает
Ангел, милая Татьяна,
Все невзгоды отгоняя,
Он звездой твоею станет!
***
Я желаю Вам, Татьяна,
Денег – полные карманы.
Океан большого счастья,
С мужем Вам – любви и страсти.
На работе отличиться
И поймать удачи птицу,
Все раскрыть свои таланты,
Получить подарок с бантом:
Тот, что очень долго ждете,
Тот, что Вас в восторг приводит.
И не думайте о грустном.
Крепких нервов, добрых чувств Вам!
***
Таня, Танечка, Танюша,
Поздравления принимай.
Оставайся самой лучшей,
Не грусти и не скучай.
В зимний праздник, в День Татьяны
От любви к тебе все пьяны.
Только тот еще не пьян,
Кто не слышал про Татьян.
Поздравления с Днем Татьяны 2020 в прозе
Поздравляю с Татьяниным днем! Желаю, чтобы святая покровительница всегда хранила тебя и оберегала. Пусть твоя жизнь устроится наилучшим образом и принесет много радости. Любви тебе, очарования, успехов, удачи, побед и достижений!
***
С днем Татьяны! Желаю быть счастливой Танюшкой, милой Татьяной, жизнерадостной Танечкой, уверенной Таней. Пусть январские вьюги заметут все твои печали, пусть судьба подарит возможность исполнить все твои мечты. Люби и будь любима, живи красиво и наслаждайся каждым днем!
***
Поздравляю с Днем Татьяны и от души желаю милой улыбки и счастливого смеха, добрых надежд и заветных желаний, сладких мечтаний и вечной красоты, истинного счастья и верной любви, сладких мгновений жизни и замечательного настроения.
***
В Татьянин день очень спешу поздравить свою единственную Танюшу с праздником! Пусть все будет гладко в твоей жизни! Пусть не омрачают твои искрящиеся глаза дурные вести, и все неприятности навсегда покинут твою жизнь! Пусть самые злые морозы нам будет тепло вместе! Пусть успех сопутствует тебе во всех начинаниях!
***
Дорогая Танюша! Искренне рад, что могу поздравить тебя с Днем ангела! В имени твоем и тебе самой получила воплощение мечта людей о красоте! Ты сама являешься символом грациозности и изящества для всех, кто тебя знает! Так пусть крепкое здоровье поможет тебе сохранить этот дар Божий на протяжении следующих ста лет!