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Татьянин день 2020: лучшие поздравления в стихах и прозе

суббота, 25 января 2020, 09:23
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Фото: pixabay.com

Ежегодно 25 января православные христиане чтят память святой мученицы Татианы, которая считается покровительницей студенчества. В народе этот праздник получил название Татьянин день или День студента. Кроме того, в этот день отмечают именины все женщины, девушки и девочки, которые носят красивое имя - Татьяна.

Отмечать День Татьяны принято с особым размахом, а поскольку в 2020 году праздник выпадает на субботу, то можно устроить веселое гуляние с застольем, песнями и шутками. Также не забудьте поздравить с праздником всех знакомых Татьян. "Апостроф" собрал самые лучшие поздравления с Татьяниным днем 2020, которые можно отправить друзьям, коллегам и родным.

Поздравления с Днем Татьяны 2020 в стихах

Пусть ангел-хранитель помашет крылом.
Будь счастлива, Таня, забудь о былом.
Твои именины грустить не велят -
Улыбки, веселье и радость сулят.
И пусть расстилается всюду зима,
Твой праздник ничем не испортит она.
Улыбки друзей излучают тепло,
Тебя окружают любовь и добро!

***

Поздравляю с Днем Татьяны!
И желаю, чтоб всегда
Быть тебе родной, желанной,
Не грустить чтоб никогда!
Пусть тебя оберегает
Ангел, милая Татьяна,
Все невзгоды отгоняя,
Он звездой твоею станет!

***

Я желаю Вам, Татьяна,
Денег – полные карманы.
Океан большого счастья,
С мужем Вам – любви и страсти.

На работе отличиться
И поймать удачи птицу,
Все раскрыть свои таланты,
Получить подарок с бантом:

Тот, что очень долго ждете,
Тот, что Вас в восторг приводит.
И не думайте о грустном.
Крепких нервов, добрых чувств Вам!

***

Таня, Танечка, Танюша,
Поздравления принимай.
Оставайся самой лучшей,
Не грусти и не скучай.

В зимний праздник, в День Татьяны
От любви к тебе все пьяны.
Только тот еще не пьян,
Кто не слышал про Татьян.

Поздравления с Днем Татьяны 2020 в прозе

Поздравляю с Татьяниным днем! Желаю, чтобы святая покровительница всегда хранила тебя и оберегала. Пусть твоя жизнь устроится наилучшим образом и принесет много радости. Любви тебе, очарования, успехов, удачи, побед и достижений!

***

С днем Татьяны! Желаю быть счастливой Танюшкой, милой Татьяной, жизнерадостной Танечкой, уверенной Таней. Пусть январские вьюги заметут все твои печали, пусть судьба подарит возможность исполнить все твои мечты. Люби и будь любима, живи красиво и наслаждайся каждым днем!

***

Поздравляю с Днем Татьяны и от души желаю милой улыбки и счастливого смеха, добрых надежд и заветных желаний, сладких мечтаний и вечной красоты, истинного счастья и верной любви, сладких мгновений жизни и замечательного настроения.

***

В Татьянин день очень спешу поздравить свою единственную Танюшу с праздником! Пусть все будет гладко в твоей жизни! Пусть не омрачают твои искрящиеся глаза дурные вести, и все неприятности навсегда покинут твою жизнь! Пусть самые злые морозы нам будет тепло вместе! Пусть успех сопутствует тебе во всех начинаниях!

***

Дорогая Танюша! Искренне рад, что могу поздравить тебя с Днем ангела! В имени твоем и тебе самой получила воплощение мечта людей о красоте! Ты сама являешься символом грациозности и изящества для всех, кто тебя знает! Так пусть крепкое здоровье поможет тебе сохранить этот дар Божий на протяжении следующих ста лет!

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