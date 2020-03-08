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Красивые поздравления с 8 Марта 2020: короткие смс

воскресенье, 08 марта 2020, 10:06
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Фото: pixabay.com

Праздник 8 Марта - отличный повод, чтобы рассказать своим любимым женщинам, как сильно они для вас дороги. Если вам сложно подобрать подходящие слова, то можно просто отправить красивое смс-поздравление.

А еще короткие смс с поздравлениями с 8 Марта 2020 можно отправить коллеге или лучшей подруге, которые оценят по достоинству ваши пожелания. "Апостроф" собрал самые красивые слова, которые понравятся всем прекрасным представительницам человечества. Выбирайте наиболее понравившиеся смс-поздравления с 8 Марта и будьте уверены, что каждая получательница улыбнется, читая ваш душевный месседж.

Смс-поздравления с 8 Марта в стихах

Поздравляю с женским днем!
Пусть глаза горят огнем,
Пусть в душе весна поет
И любовь тебя найдет!

***

С 8 Марта поздравляю,
Никого не забываю:
Маму, бабушку, сестру
И любимую свою.

***

С весенним женским праздником!
Будь счастлива в любви!
Свети нам, наше солнышко,
Люблю тебя, пойми!

***

С первым праздником весны,
Лучшая мама на свете.
Догадалась? Это ты!
Целуем, любим. Твои дети.

Смс-поздравления с 8 Марта в прозе

Ты – редкой красоты драгоценный камень, бриллиант. Желаю попасть в руки искусному ювелиру. Пусть он сделает достойную огранку любовью, чтобы твоя природная красота заиграла всеми своими гранями. С 8 Марта, драгоценная!

***

Желаю счастья и любви - они дороже всех подарков! И пусть все сбудутся мечты, в прекрасный день 8 Марта!

***


Пусть в 8 Марта и всегда по жизни на душе будет легкое весеннее настроение, которое окрыляет, делает жизнь еще прекрасней, а главное - вдохновляет!

***

Хочется, чтобы весеннее настроение в день 8 Марта было ярким и окрыленным, как в детстве. Желаю, чтобы настроение всегда было позитивным, а жизнь - лучезарной! Цвети и пахни, как весна!

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