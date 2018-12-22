В КГГА рассказали, сколько работников "спасают" Киев от непогоды

Около 500 работников занимаются обработкой противогололедными материалами дорог Киева, чтобы не допустить образования гололеда.

Об этом сообщили в "Киевавтодоре".

Так, малогабаритная техника и 470 работников для ручной уборки задействованы в обработке посыпочными материалами подходов к наземным и подземным пешеходным переходам, лестничным маршам, тротуарам и остановок общественного транспорта в Киеве, которые обслуживаются предприятиями коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Напомним, что 343 единицы снегоуборочной техники и 65 бригад для ручной уборки находятся в полной готовности, чтобы в течение дня обеспечивать зимнее содержание столичных улиц и дорог.

Напомним, что в Украине планируется строительство платных дорог. Подробнее об этом читайте в интервью замминистра экономического развития и торговли Михаила Титарчука "Апострофу": В Украине появятся платные дороги, примерные сроки уже понятны.