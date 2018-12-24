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В Киеве второй раз за месяц напали на таксиста: фото

понедельник, 24 декабря 2018, 15:50
Фото: пресс-служба полиции Киева

В воскресенье, 23 декабря, в Киеве произошло нападение на таксиста, одного из нападавших задержали.

Об этом сообщает полиция Киева.

Так, пострадавший, который оказался таксистом, получил заказ на улицу Билецкую. Там он забрал двух пассажиров, а когда привез их на указанный адрес, один из парней накинул петлю таксисту на шею, а другой - брызнул в глаза слезоточивым веществом и угрожал пистолетом. После этого водитель выскочил из машины, а когда очнулся - ни его автомобиля Аudi, ни мужчин на месте уже не было. Пострадавший смог предоставить детальное описание злоумышленников.

Уже за 20 минут патрульные обнаружили указанный автомобиль на пересечении улиц Кирилловской и Петропавловской, и сразу начали его преследовать. Уже на перекрестке улиц Копыловской и Петропавловской стражам порядка удалось заблокировать транспортное средство Аudi. Сразу после остановки с авто выскочил один человек и бросился наутек. Убегая, он выбросил 2 телефона и предмет, похожий на пистолет.

Еще одного человека - водителя, патрульным удалось задержать. Он был в состоянии алкогольного опьянения и не предоставил никаких документов.

Как сообщал "Апостроф", это уже второе нападение на таксиста за месяц. Так, в ночь на воскресенье, 16 декабря в Киеве по улице Борщаговской, 126 задержали автомобиль такси марки Toyota Corolla, который угнал пьяный пассажир.

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