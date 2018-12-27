У станции метро в Киеве семья попала в серьезную аварию: фото и видео

В Киеве столкнулись два автомобиля, один из низ в результате удара перевернулся, пострадала семья.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел в четверг, 27 декабря, около станции метро "Выдубычи" на повороте на Южный мост. Там столкнулись два автомобиля, в одном из них находилась семья. Пострадавшие получили легкие травмы.

По предварительной информации машина марки Daewoo поворачивал со среднего ряда. И это авто перевернулось вследствие столкновения.

Полиция устанавливает детали и причины происшествия. На месте также работаю врачи скорой медицинской помощи, которые осматривают потерпевших.

Как сообщал "Апостроф", в Киевской области произошло два ДТП с участием двух маршрутных автобусов, 15 пассажиров госпитализированы. По предварительным данным, маршрутка остановилась, а водитель грузовика не успел среагировать. Также в Киеве на Столичном шоссе произошла авария с участием автомобиля Audi A3 и грузовика DAF.