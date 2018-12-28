Давит на сочувствие: в сети показали фото пожилого мошенника, "работающего" в Киеве

В Киеве работает ушлый мошенник, который пользуясь своим преклонным возрастом, выманивает деньги у доверчивых горожан.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Instagram, публикуя фото преступника.

"Четыре дня назад выезжал на окружной из МакДональдса возле Леруа Марлена в сторону академгородка. Меня остановил пожилой мужчина, сказал, что он из Винницы, у него закончился бензин, попросил помощи. Я дал ему денег на 10 литров бензина, всё-таки пожилой человек, ситуации бывают разные. Но сегодня проезжая мимо Мака, я увидел этого же деда на Таврии с такой же историей! Не ведитесь, он самый обыкновенный мошенник", - говорится в подписи к фото.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинских водителей предупредили о новом виде мошенничества.