​Куда сдать елку после Нового года: опубликованы адреса пунктов сбора

2 января во всех районах Киева открыли пункты сбора новогодних елок, где деревья будут перерабатывать на треску, а дальше будут использоваться для защиты почвы.

Об этом говорится на официальном сайте Киева.

Столичные власти призывают жителей столицы не выбрасывать елку на помойку, а привезти ее на специальную площадку в своем районе.

Всего в Киеве организовали 15 пунктов сбора деревьев. Они будут работать с понедельника по пятницу с 8:00 утра до 17:00 или до 15:45.

В 2018 году коммунальщики "Киевзеленстроя" приняли на переработку более 10 тысяч елок.

Как сообщал "Апостроф", в городе Борисполь Киевской области нетрезвый мужчина забрался на главную новогоднюю елку города.