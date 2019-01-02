РУС. | УКР.

среда, 2 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.60
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

2 января

19:45
Тысячи студентов колледжей и техникумов оказались под угрозой вылета из-за ВНО
19:12
​Названо имя бойца, погибшего в первый день 2019 года на Донбассе
18:47
​Украинцев предупредили о надвигающемся мощном снежном шторме: кто в зоне риска
18:32
Взрыв дома в России: жертв уже более 20, последние данные
18:13
​Куда сдать елку после Нового года: опубликованы адреса пунктов сбора
17:40
Крайне разочарованы: WADA готовит новые санкции против России
17:13
Оторвало голову: под Луцком произошло страшное ДТП с велосипедистом, фото
16:48
​Нет причин отступать: во Франции предупредили Украину о Путине без тормозов
16:23
Где смотреть онлайн Манчестер Сити - Ливерпуль: расписание трансляций
16:23
Рики Мартин и его возлюбленный стали родителями: первое фото ребенка
16:22
​Стало известно, сколько и когда украинцы будут отдыхать в 2019 году
15:49
​В Киеве мужчина выбросился с 9 этажа: фото и видео с места ЧП
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Куда сдать елку после Нового года: опубликованы адреса пунктов сбора

среда, 02 января 2019, 18:13

2 января во всех районах Киева открыли пункты сбора новогодних елок, где деревья будут перерабатывать на треску, а дальше будут использоваться для защиты почвы.

Об этом говорится на официальном сайте Киева.

Столичные власти призывают жителей столицы не выбрасывать елку на помойку, а привезти ее на специальную площадку в своем районе.

Всего в Киеве организовали 15 пунктов сбора деревьев. Они будут работать с понедельника по пятницу с 8:00 утра до 17:00 или до 15:45.

В 2018 году коммунальщики "Киевзеленстроя" приняли на переработку более 10 тысяч елок.

Как сообщал "Апостроф", в городе Борисполь Киевской области нетрезвый мужчина забрался на главную новогоднюю елку города.

Фотовзгляд

Все галереи
Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: