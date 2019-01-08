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​Из-за свирепых морозов в Киеве заработали пункты обогрева: адреса

вторник, 08 января 2019, 17:42

В связи с ожидаемыми морозами до -13 градусов в столице открыли несколько пунктов обогрева, где всем желающим предоставят горячий чай и окажут помощь в случае обморожения.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пункты обогрева установил Департамент социальной политики КГГА. Получить помощь при сильном переохлаждении и согреться горячим чаем можно в нескольких районах столицы. Пункты будут работать по следующим адресам:

  • Дарницкий район: улица Вербицкого, 9 (Территориальный центр социального обслуживания Дарницкого района)
  • Деснянский район: улица Беретти, 18 (Центр социального обслуживания Деснянского района)
  • Днепровский район: улица Курнатовского, 7а (Центр социального обслуживания Днепровского района, 3 корпус), улица Березняковская, 6а
  • Оболонский район: улица Озерная, 18а (Управление труда и социальной защиты населения Оболонской районной администрации)
  • Печерский район: бульвар Дружбы Народов, 32а (Территориальный центр социального обслуживания Печерского района)
  • Подольский район: улица Борисоглебская, 8/13 (Отделение социальной помощи на дому Подол), улица Галицкая, 13 (Отделение социальной помощи на дому Ветряные горы), улица Мостицкая, 14 (Отделение социальной помощи на дому "Виноградарь"), улица Маршала Гречко, 10в (Отделение социальной помощи на дому Нивки), улица Кирилловская, 115/3 ( Отделение дневного пребывания), улица Светлицкого, 24а ( Филиал отделения дневного пребывания), улица Бесстужева, 32
  • Святошинский район: улица Жмеринская, 22а (Территориальный центр социального обслуживания Святошинского района), улица Чернобыльская, 9
  • Соломенский район: улица Суздальская, 4/6 (Дом социальной заботы), улица Волынская, 2 (Территориальный центр социального обслуживания Соломенского района), Бульвар Вацлава Гавела, 83а
  • Шевченковский район: улица Богдана Гаврилишина, 11а (Территориальный центр социального обслуживания Шевченковского района), улица Владимира Сальского, 33, улица Половецкая, 14.

Как сообщал "Апостроф", 10 и 14 января в Украину придет оттепель.

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