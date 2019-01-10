В Киеве из-за таксиста Uber произошло ЧП с трамваями: фото

В Киеве водитель такси Uber попал в дорожно-транспортное происшествие, создав ЧП с трамваями.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел в среду, 10 четверг, 10 января, на улице Славгородская. Автомобиль такси Uber влетел в столб, а тот повалился. Столб упал на контактную линию трамвая. Вследствие происшествия все трамваи №29 не могут курсировать по маршруту. Общественный транспорт остановился по улице в обе стороны.

Как сообщал "Апостроф", 10 января в Киеве хулиганы разбили камнями стекло в трамвае. Также в Киеве припаркованный на рельсах автомобиль остановил движение трамваев. А ранее в столице возле станции метро "Черниговская" трамвай на довольно высокой скорости въехал в легковой автомобиль Chevrolet, который неожиданно выскочил на рельсы.