В Киеве на дороге произошло опасное ЧП: опубликованы фото

В Киеве на дороге с грузовой машины упали плиты.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел в субботу, 12 января, напротив улицы Николая Трублаини. Посреди дороги с грузовика упали бетонные плиты, которые он перевозил.

"С машины перевозчика попадали плиты прямо на дорогу... Кран убирает... Тянучка.. объезжайте", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал "Апостроф", в центре Киева водители авто припарковали свои транспортные средства и помешали проезду трамваев. Также в Киеве маршрутка съехала с дороги и наехала на женщину на обочине. Кроме этого в сети появилось фото провалившегося асфальта в центре Киева. Отмечается, что дорожное покрытие просело на улице Ивана Франко.