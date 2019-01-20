В Киеве огонь охватил склад предприятия: опубликованы фото

В воскресенье, 20 января, в Киеве произошел пожар на складе предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Вызов в службу спасателе поступил в 10:23. Возгорание случилось в трехэтажном здании на территории одного из частных предприятий на улице Стройиндустрии, что в Голосеевском районе.

"По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что загорелось складское помещение на втором этаже. В 10:59 пожар был локализован, а уже в 11:16 - ликвидирован. Огнем уничтожено и повреждено бумагу и синтепон на площади 50 кв. м", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работало 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава. Жертв и пострадавших на месте пожара не было обнаружено. Причина возгорания устанавливается.

Как сообщал "Апостроф", 20 января в результате пожара в здании на горнолыжном курорте Куршавель, во французских Альпах, два человека погибли, 14 людей пострадали.