В Киеве отчаявшийся парень бросился с моста Метро, но выжил: фото и видео

В воскресенье, 20 января, в Киеве мужчина спрыгнул с моста Метро и чудом выжил.

Об этом сообщает Информатор.

Как передает издание, все произошло на съезде с моста в сторону Набережного шоссе. Экипаж патрульной полиции прибыл через 5 минут после вызова. Мужчины на мосту уже не было.

Вскоре полицейские сразу же начали обследовать прилегающую территорию и пытаться увидеть мужчину в воде. Когда экипаж спустился на набережную, то увидели, как мужчина вылазит из воды.

Патрульные посадили пострадавшего в машину, чтобы он согрелся и ждали медиков. Мужчина находился в алкогольном опьянении. В куртке, которая осталась на ограждении моста, остался паспорт и телефон пострадавшего. Перед прыжком он позвонил другу и сказал, чтобы долг отдал матери. После этого он положил трубку.

Во время общения выяснилось, что мужчина 1990 года рождения. Свой поступок он объяснил семейными трудностями. Предварительно, именно ссора с матерью и девушкой стала причиной прыжка.

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 20 декабря, в Кривом Роге (микрорайон Заречный) из окна многоэтажки на 10 этаже выпрыгнула женщина с ребенком, в результате чего оба погибли.