В киевском магазине поймали карманницу: опубликованы фото

В Киеве полиция задержала карманницу, которая украла телефон у посетительницы магазина.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в Оболонском районе столицы. В полицию поступил вызов, что в магазине одежды женщина вытащила у посетительницы мобильный телефон. Пострадавшая вовремя обнаружила пропажу и вместе с администрацией магазина остановили злоумышленницу и позвонили правоохранителям.

Приехавшие в магазин полицейские провели осмотр места происшествия и обнаружили у подозреваемой телефон, который она пыталась выбросить под стойку с одеждой. Правонарушительницу задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ею оказалась уроженка Крыма, 1989 года рождения, которая сейчас проживает в столице, ранее не судима.

По данному факту следственными начато уголовное производство по части 1 статьи 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. За совершенное ей грозит до четырех лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", во Львове сотрудники полиции задержали по горячим следам ранее судимого карманного вора с украденной вещью.