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Фура зависла в воздухе: в сети показали фото и видео серьезного ДТП в Киеве

четверг, 24 января 2019, 11:22

В четверг, 24 января, произошло серьезное ДТП с переворотом с участием многотонного грузовика.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Серьезное ДТП с перевертышем в Киеве на Броварской Окружной. Предварительно, из-за погодных условий, водитель фуры не справился с управлением и его перевернуло. На месте работает патрульная полиция. О пострадавших информации не поступало", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 23 января на Обуховской трассе под Киевом произошла авария, вследствие которой три человека погибли.

Также во вторник, 22 января, в Киеве столкнулись два автомобиля: по предварительной информации, двое человек погибло.

Кроме того, под Киевом на Гостомельской трассе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.

Помимо этого, нетрезвый иностранец попал под троллейбус в Киеве.

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