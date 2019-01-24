РУС. | УКР.

четверг, 24 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.60
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

24 января

09:11
Раскрыты данные о семье каннибалов, жестоко убивших в Харькове бывшего полицейского: фото и видео
08:32
​Какие дороги в Киеве стоит избегать водителям: актуальная карта заторов
08:32
Стало известно о внезапной смерти под Львовом 28-летнего ветерана АТО: фото
08:08
Донбасс в руинах и под снегом: появились свежие фото бойцов ВСУ на фронте
07:48
​Эксперты сделали скандальное заявление о состоянии Зайцевой в момент ДТП: видео из суда
07:48
Зеленский сделал громкое заявление о своем бизнесе в России: видео
07:23
​Полиция нашла паспорт РФ у топ-чиновника с Донбасса, пойманного на крупной взятке: фото и фамилия
07:18
В Киеве водитель вышел с битой "воспитывать" автохамов: опубликовано видео
06:34
​"Кукловод" Кремля: стало известно, кто контролирует российские СМИ
05:42
Остановить будет сложно: Путину напророчили массовые протесты
04:41
Похоже на новый орган: ученые рассказали про интересную находку в организме человека
03:37
"Бездушный" из Крыма: в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков на Донбассе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Какие дороги в Киеве стоит избегать водителям: актуальная карта заторов

четверг, 24 января 2019, 08:32

В столице из-за обильных снегопадов сильно усложнилось движение автомобильными дорогами.

О больших пробках свидетельствуют карты-онлайн.

Больше всего движение возле метро "Льва Толстого", "Дружбы народов", "Университет", "Шулявка", а также в Святошинском районе, в районе Гидропарка и на Троещине. Там дороги обозначены бордовым – что свидетельствует об очень медленном движении.

Заторы также в центре Киева, в частности по улице Крещатик, бульвару Тараса Шевченко, Набережному шоссе, улицам Саксаганского и Жилянской, бульварам Леси Украинки и Дружбы народов. Также машины медленное движение по улице Елены Телиги, проспекте Бандеры в сторону Северного моста.

Карта пробок в Киеве за 24.01.2019 состоянию на 08.00.

Как сообщал "Апостроф", среду-четверг 23-24 января в Украине ожидаются сильные снегопады, синоптики объявили штормовое предупреждение. Ранее сообщалось, что синоптики дали прогноз погоды на февраль.

Фотовзгляд

Все галереи
В сети публикуют фото заснеженного Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: