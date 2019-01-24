​Какие дороги в Киеве стоит избегать водителям: актуальная карта заторов

В столице из-за обильных снегопадов сильно усложнилось движение автомобильными дорогами.

О больших пробках свидетельствуют карты-онлайн.

Больше всего движение возле метро "Льва Толстого", "Дружбы народов", "Университет", "Шулявка", а также в Святошинском районе, в районе Гидропарка и на Троещине. Там дороги обозначены бордовым – что свидетельствует об очень медленном движении.

Заторы также в центре Киева, в частности по улице Крещатик, бульвару Тараса Шевченко, Набережному шоссе, улицам Саксаганского и Жилянской, бульварам Леси Украинки и Дружбы народов. Также машины медленное движение по улице Елены Телиги, проспекте Бандеры в сторону Северного моста.

Карта пробок в Киеве за 24.01.2019 состоянию на 08.00.

Как сообщал "Апостроф", среду-четверг 23-24 января в Украине ожидаются сильные снегопады, синоптики объявили штормовое предупреждение. Ранее сообщалось, что синоптики дали прогноз погоды на февраль.