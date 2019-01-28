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В Киеве горел крупный завод: опубликованы фото и видео пожара

понедельник, 28 января 2019, 19:02

В понедельник, 28 января, в Киеве на радиозаводе по адресу улица Бориспольская, 9 произошел масштабный пожар.

Об этом сообщает "Информатор".

Пожару присвоили ранг повышенной сложности.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 16:30. Пожар начался в одноэтажном цеху, огонь распространился на площади около 200 метров квадратных. По всему помещению было сильное задымление, спасателям пришлось стягивать дополнительные силы.

Как отмечается, в 17:35 огонь локализовали, в 17:53 — ликвидировали. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Точную причину пожара установит следствие.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 28 января в Харькове произошел масштабный пожар в трехэтажном торговом комплексе "Мираж".

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