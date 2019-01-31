​В Киеве бус сбил девушку на пешеходном переходе: опубликовано фото

Неподалеку от станции метро "Дорогожичи" в столице автомобиль Fiat Ducato сбил 22-летнюю Викторию Пузиенко прямо на пешеходном переходе.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

По словам очевидца, водитель Fiat Ducato желтого цвета сбил девушку, когда она уже почти перешла дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

На данный момент Виктория находится в тяжелом состоянии. У девушки многочисленные переломы таза, переломы левой руки, левых ребер с 3 по 8, повреждено левое бедро, многочисленные гематомы и раны на лице и по всему телу.

Сообщается, что водитель свою вину не признает, не принес никаких извинений, и никак не интересуется состоянием сбитого им человека. Описание аварии водителем не совпадает со словами девушки. Он сообщил, что Виктория переходила дорогу в неположенном для этого месте.

Друзья и родственники просят всех, кто видел, что случилось в тот вечер или у кого остались записи с видеорегистраторов, помочь в расследовании аварии. Позвонить можно по номерам: (095) 513-13-21 и (093) 924-85-71.

Как сообщал "Апостроф", 30 января водитель фуры сбил насмерть пожилую женщину возле пешеходного перехода и скрылся с места ДТП.