Опубликовано шикарное видео туманов в Киеве, снятое с высоты птичьего полета

В сети показали видео с высоты птичьего полета, где запечатлели красивый туман над Киевом.

Об этом сообщают в группе Dronarium Украина в Facebook.

Итак сегодня визуальное наслаждение в чистом виде. Встречаем невероятные кадры киевских туманов... Тот случай, когда хочется перемотать назад не один раз", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали снимок пейзажа заснеженного аннексированного Крыма. Фотография сделана с высоты на зимний Крым. На снимке видны горы и деревья в снегу. Также в интернете опубликовали фото зимнего заснеженного Киева. На них видно, как город окутал обильный снежный покров, украсивший достопримечательности и жилые дома. А ранее с высоты птичьего полета показали фотографии столицы в новогодние праздники.