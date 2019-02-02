Гибель в ДТП матери украинской певицы: прокуратура приняла важное решение

Прокуратура через суд добиваться разрешения взять анализы у водителя Алексея Сахарова, Audi которого вызвало крупное ДТП в центре Киева у цирка.

Об этом докладывает ТСН.

Правоохранители подозревают, что владелец машины сел за руль, находясь под действием наркотических веществ.

Сам подозреваемый отказался добровольно сдавать анализы на наличие наркотических веществ в крови. Свое решение он объяснять не захотел: "Без комментариев, вам же сказали".

Представители государственного обвинения говорят, что шанс доказать факт употребления запрещенных веществ еще есть.

"Наркотические вещества не выходят быстро, у нас еще есть время выяснить, был ли он в таком состоянии, или нет", - пояснила пресс-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец.

Как сообщал "Апостроф", в смертельном ДТП возле цирка в Киеве погибла мать известной певицы Ирины Эбралидзе, Людмила.