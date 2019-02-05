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Погода испортит киевлянам выходные: опубликован прогноз

вторник, 05 февраля 2019, 15:58

В воскресенье, 10 февраля, в Киеве ожидается ухудшение погоды с мокрым снегом и дождем.

Об этом свидетельствуют данные "Укргидрометцентра".

Температура воздуха в Киеве на выходных практически не изменится. В субботу и воскресенье ожидается днем от 0 до 2 градусов тепла, ночью – от -4 до -6 градусов.

В субботу, 9 февраля, осадков в столице не прогнозируется. Однако в воскресенье в Киеве синоптики ожидают мокрый снег с дождем.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве 5 февраля - без существенных осадков, ночью 0-2 градуса мороза, днем 0 + 2 градуса. 6 февраля в столице пройдет мокрый снег, возможно налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Подробнее о погоде в Украине читайте в материале "Апострофа": Февраль интригует: синоптики рассказали о погоде до конца недели.

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