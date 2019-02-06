В Киеве неадекватный водитель устроил гонки во дворе: фото с места ЧП

Ночью на среду, 6 февраля, в Киеве неадекватный автомобилист устроил ДТП в собственном дворе, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает Киев оперативный.

"Ночью по нашему двору (Северная, 2В) рассекал бухой водитель Chevrolet. Чтобы вы понимали, он не просто ехал "из пункта А в пункт В", ощущение было, что он устраивал себе заезды на лучшее время круга вокруг дома. Закончилось всё тем, что кто-то из соседей вызвал копов. И когда те подъехали - алкашик въехал в мусорный бак и забор", - говорится в сообщении.

Но на этом все не закончилось. После этого виновник аварии начал возмущаться, поэтому ему надели на руки наручники и увезли в ближайший отдел полиции.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Херсоне произошло серьезное ДТП, в котором пострадали семеро человек.