В центре Киева автомобиль вылетел на тротуар: опубликовано фото опасного ДТП

В субботу, 9 февраля, в центре Киева на улице Льва Толстого авто вылетело на тротуар и врезалось в кафе.
Соответствующие фото опубликованы в Telegram канал "Киев Оперативный".
Как отмечается, автомобиль Renault подрезала другая машина, которая скрылась с места происшествия.
На фото можно увидеть, что Renault врезалось в кафе "Pastateca". По предварительной информации, в ДТП обошлось без пострадавших.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на Радужном массиве в Киеве молодой человек, перебегая дорогу в неположенном месте, попал под колеса автомобиля. Пешехода в тяжелом состоянии и без сознания забрала скорая.
Кроме того, 9 февраля в Киеве на улице Елены Телиги столкнулись автомобили Mercedes и Peugeot.