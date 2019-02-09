В центре Киева автомобиль вылетел на тротуар: опубликовано фото опасного ДТП

В субботу, 9 февраля, в центре Киева на улице Льва Толстого авто вылетело на тротуар и врезалось в кафе.

Соответствующие фото опубликованы в Telegram канал "Киев Оперативный".

Как отмечается, автомобиль Renault подрезала другая машина, которая скрылась с места происшествия.

На фото можно увидеть, что Renault врезалось в кафе "Pastateca". По предварительной информации, в ДТП обошлось без пострадавших.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на Радужном массиве в Киеве молодой человек, перебегая дорогу в неположенном месте, попал под колеса автомобиля. Пешехода в тяжелом состоянии и без сознания забрала скорая.

Кроме того, 9 февраля в Киеве на улице Елены Телиги столкнулись автомобили Mercedes и Peugeot.