Скандал с поджогом депутатского авто в Киеве: появились подробности

Сожженный в ночь на 12 февраля в Киеве внедорожник принадлежал депутату Киевсовета от "Свободы" Владимиру Назаренко.

Об этом сам политик сообщил в Facebook.

"Бандиты сожгли мою машину! Прямо у меня во дворе ночью, коварно и цинично… Пытаются запугать за принципиальную политическую позицию. Ответ националистов будет жестким и метким! Враги нации получат по заслугам!" - написал Назаренко.

Отметим, что политик сперва написал, что автомобиль принадлежит его матери, однако затем исправил текст поста.

"Это уже третье нападение на свободовца за последнее время. Сначала преступники напали на Назаренко возле его дома, потом подстерегли его в помещении спортзала, где он занимается, теперь был уничтожен автомобиль", - написал в Facebook его соратник Ярослав Голобородько.

В политсиле подчеркнули, что расценивают инцидент как вызов партии в целом и связываем их с политической и общественной деятельностью Назаренко.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Ровно сожгли авто известной волонтерки.