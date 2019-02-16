Не выдержал "идеальных" дорог: в Киеве произошло ЧП с троллейбусом

В субботу, 16 февраля, в Киеве под троллейбусом 39 маршрута провалился асфальт.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"Преисподняя в Киеве: на улице чернобыльской большой жёлтый тралик провалился в дорожную яму . Асвальт буквально развергся под общественным транспортом. На место ЧП выехали дорожные службы", - говорится в сообщении.

Уточнятся, что инцидент произошел на улице Чернобыльской в Святошинском районе Киева.

Как сообщал "Апостроф", 18 ноября на улице Тропинина в микрорайоне Татарка пожарная машина провалилась в яму. А в центре Киева на перекрестке улиц Саксаганского и Шота Руставели прорвало трубу с горячей водой, проходящую под дорогой. В результате ЧП под асфальт провалилась машина такси.Также в Киеве обвалился еще один мост, он находится около станции метро "Дарница".