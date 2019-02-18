Шевченко порезали: организаторы выставки в Киеве приняли кардинальное решение

Известный активист-националист Юрий Хорт уничтожил выставку "Квантовый скачок Шевченко" на станции метро "Тараса Шевченко" в Киеве, после чего организаторы решили закрыть ее.

Видео инцидента обнародовал "Киев оперативный" в Facebook.

Сам Хорт в Facebook назвал выставку "надругательством над Шевченко". Уничтожение постеров он назвал "художественной акцией с его стороны".

"На самом деле, если Грехов (иллюстратор выставки в метро – "Апостроф".) видит Шевченко деформированным, то я просто вижу такие рисунки порезанными. С моей стороны это художественная акция, непонятная ограниченным умам", - написал он.

В свою очередь, организаторы заявили, что вынуждены досрочно прекратить выставку, чтобы обезопасить пассажиров метро.

"Искусство – пространство диалога. Диалога поколений, диалога ценностей, диалога институтов. Но диалог – это, прежде всего, взаимоуважение. Мы против агрессии и вандализма. Поэтому коллективно решили досрочно закрыть выставку. Безопасность пассажиров и посетителей выставки важнее идеологических или художественных амбиций", - сообщила пресс-служба Музея Шевченко в Facebook.

В столичной полиции сообщили, что по факту инцидента открыли производство, передает "Украинская правда".

"После сообщения в СМИ внесены данные в ЕРДР. Есть видео, будем идентифицировать этого человека, приглашать в управление полиции", - сказала пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали опасные забавы "бессмертных" подростков в метро Киева.