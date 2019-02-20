​В сети показали королевскую парковку "хозяина жизни" в Киеве: фото

В сети показали наглого "героя парковки", который припарковал свое авто на газоне возле метро.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Хозяин жизни на BMW решил запарковаться на газоне у станции метро Контрактовая площадь. Неплохое место, не так ли?", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 19 февраля, в Киеве на улице Заболотного водитель припарковался прямо посреди проезжей части.

Ранее сообщалось, что 13 февраля в Днепровском районе столицы разъяренная толпа собственноручно "убрала" с дороги автомобиль наглого "героя парковки". Люди оттолкали авто, загородившее дорогу.

Также 6 февраля в столице пешеходы оставили на неудачно припаркованном автомобиле шоумена Андрея Джеджулы гору мусора.