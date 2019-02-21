Полиция показала фото пары предприимчивых мошенников, пойманных в Киеве

В Киеве задержали дерзких мошенников, которые пытались продать чужой земельный участок.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Используя поддельные документы, злоумышленники перерегистрировали землю и домовладения в Киевской области. После этого подыскали клиента, который согласился купить объект за 46000 долларов США", - говорится в сообщении.

О происшедшем правоохранители узнали от собственника участка земли в Буче, который и захватили преступники.

"Полицейские задержали мошенников при подписании договора с клиентом, который решил приобрести участок. Не зная об афере, он заплатил правонарушителям тысячу долларов и обязался отдать остальные после получения документов на право собственности", - уточняют полицейские.

Как сообщал "Апостроф", украинцев предупредили о новой схеме мошенничества.