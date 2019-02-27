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"Олень" в Киеве заблокировал движение транспорта: опубликовано фото "героя"

среда, 27 февраля 2019, 12:41

В среду, 27 февраля, в Киеве пассажиры общественного транспорта пожаловались на наглого водителя, который заблокировал движение трамваю.

Соответствующее фото было опубликовано в Telegram канале "Обычный Киев".

Как отмечается, в результате действий водителя легкового автомобиля, движение трамваю оказалось остановлено.

"Этот олень влез перед трамваем и заблокировал движение, ему нужнее, прославьте оленя репостами", – пишут в комментарии к фото.

Где именно произошел инцидент, не уточняется.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Одессе кроссовер Bentley спровоцировал аварию с трамваем, который следовал по маршруту №28. При этом удалось выяснить, что виновник аварии, внедорожник Bentley зарегистрирован на Елену Урбанскую - жену председателя Одесского областного совета Анатолия Урбанского.

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