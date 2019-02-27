В Киеве срочно эвакуировали аэропорт: что произошло, фото

В Киеве из-за сообщения о минировании эвакуировали людей из аэропорта "Жуляны".

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

"Только поступило анонимное сообщение о заминировании аэропорта "Жуляны". Полиция и работники аэропорта проводят эвакуацию и проверяют здание", - написали в сообщении.

Однако позже опубликовали информацию, что работу аэропорта уже восстановили. Но в ресурсе не указали, нашли ли взрывоопасный предмет и было ли минирование.

Напомним, в Киеве заминировали центральный офис партии "Национальный корпус". На странице политсилы в Facebook опубликованы фотографии похожего на взрывчатку предмета, который злоумышленники прикрепили к окну.

Как сообщал "Апостроф", в полицию поступило сообщение о минировании центрального автовокзала и железнодорожного вокзала в Киеве.