РУС. | УКР.

среда, 27 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

27 февраля

18:15
И этот туда же: судья Нацотбора Евровидения рассказал о своих выступлениях в России
17:59
​Казнь или пожизненное: мать жертвы ДТП с Зайцевой жестко высказалась о приговоре
17:45
Известный украинский борец может принять неожиданное решение по дальнейшей карьере
17:44
В России военные БТРы устроили групповое ДТП с легковушками: фото и видео
17:31
Искусственные границы: MARUV сделала заявление о концертах в России
17:27
Агрессия России продолжается: Яценюк озвучил главную цель вменяемых политиков
17:12
Новая модель энергорынка делает невозможным монополизм - эксперт
17:08
Бойко пообещал обеспечить пенсионерам достойную пенсию, которую они заслужили
17:05
Обнаружена очередная схема обогащения чиновников: Нацбанк раскрыл детали
16:58
В Киеве срочно эвакуировали аэропорт: что произошло, фото
16:57
Скандал вокруг Минобороны: стало известно о первых кадровых решениях
16:55
​Весна в пути: синоптики рассказали о погоде в Украине в последний день зимы
Все новости

В Киеве срочно эвакуировали аэропорт: что произошло, фото

среда, 27 февраля 2019, 16:58

В Киеве из-за сообщения о минировании эвакуировали людей из аэропорта "Жуляны".

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

"Только поступило анонимное сообщение о заминировании аэропорта "Жуляны". Полиция и работники аэропорта проводят эвакуацию и проверяют здание", - написали в сообщении.

Однако позже опубликовали информацию, что работу аэропорта уже восстановили. Но в ресурсе не указали, нашли ли взрывоопасный предмет и было ли минирование.

Напомним, в Киеве заминировали центральный офис партии "Национальный корпус". На странице политсилы в Facebook опубликованы фотографии похожего на взрывчатку предмета, который злоумышленники прикрепили к окну.

Как сообщал "Апостроф", в полицию поступило сообщение о минировании центрального автовокзала и железнодорожного вокзала в Киеве.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: