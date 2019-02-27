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В центре Киева сняли на видео агрессивных мошенниц
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В центре Киева сняли на видео агрессивных мошенниц

среда, 27 февраля 2019, 15:45

В сети показали мошенниц, которые отобрали у женщины деньги в Киеве.

Соответствующее видео опубликовано в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

"На Контрактовой площади эти дамы выдурили у женщины 500 гривен. Когда та потребовала деньги обратно - эти дикари начали плеваться в нее. Такие дела, если не знаете и не умеете с ними общаться - лучше обходить 10-ой дорогой", - сказано в сообщении.

Судя по видео, женщины начали вести себя агрессивно и неадекватно, когда их обвинили в краже.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали видео воров, работающих у гей-клуба в Киеве.

Также 20 февраля вечером в столице неизвестный мужчина кавказской внешности напал на пожилую женщину и похитил у нее сумку.

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