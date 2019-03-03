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В Киеве водители устроили драку после инцидента на дороге: видео

воскресенье, 03 марта 2019, 23:31

В Киеве двое мужчин устроили драку на улице после инцидента на дороге.

Видео потасовки опубликовал в Facebook Киев Оперативный.

"Утренний Mortal Combat на Тростянецкой: водители Chevrolet и Mazda не поделили дорогу. За рулем Mazda была женщина, поэтому "на ринг" за неё вышел пассажир. Вроде бы закончилось ничьей или нет?" - сказано в сообщении.

В свою очередь комментаторы предположили, что если бы у мужчин было с собой оружие, то конфликта бы не произошло.

"А вот было бы у людей оружие, либо бы просто извинились друг, перед другом, либо минус два оленя! Оружие сила!" - пишут в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве пьяная драка переросла в стрельбу, в результате чего были ранены два человека.

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Раздел: ОбществоКиев Тема:
Теги: Киев

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