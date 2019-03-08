Неадекватный "борец с преступностью" устроил шоу в полиции: опубликовано фото и видео

В Киеве пьяный сотрудник отдела по борьбе с коррупцией и преступностью устроил настоящее шоу в полицейском отделении.

Как сообщает в Facebook полицейский Виталий Горкун, в участок антикоррупционера доставили за вождение в нетрезвом состоянии.

"Его остановили патрульные полицейские и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, результат 1,62 промилле, что в 8 раз превышает допустимую норму! На видео прекрасно видно как он объясняет почему нарушал ПДД, потому что коррупция и преступность коварные..." - пишет он.

Горукн добавил, что в отношении задержанного были составлены соответствующие материалы, которые будут переданы в суд.

"Никакие корочки не спасут от ответственности... Празднуйте ответственно", - добавил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что столичные патрульные полицейские остановили автомобиль, за рулем которого находился майор полиции в состоянии алкогольного опьянения.