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В Киеве произошло серьезное огненное ЧП с несколькими авто: впечатляющие фото и видео

вторник, 12 марта 2019, 08:55

12 марта в Киеве загорелся автомобиль Porsche, после чего пламя перекинулось на две стоящие рядом машины. В результате пожара никто не пострадал.

Как сообщает "Информатор", возгорание началось около 2:00 по адресу улица Срибнокольская, 3.

Очевидцы рассказали, что воспламенение произошло неожиданно. Изначально пламя пытались потушить сотрудники ближайших магазинов при помощи огнетушителей, но загасить его смогли только пожарные.

От огня также пострадали Audi и Kia.

На место происшествия прибыли два наряда патрульной полиции, спасатели и карета скорой помощи. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ночь на понедельник, 18 февраля, под Киевом (село Крюковщина) произошел сильный пожар.

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