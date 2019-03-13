Под Киевом из-за пожара едва не случилась большая беда: видео

Под Киевом местные жители подожгли траву, едва не спровоцировав пожар на автозаправочной станции.

Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

"Любители выжигать траву в селе Бабинцы (Киевская обл), явно не думали, что огонь подойдёт так близко к АЗС КЛО, что необходимо будет вызывать пожарных", - сказано в сообщении.

Как известно, согласно статьи Кодекса Украины об административных правонарушениях и Уголовного Кодекса Украины, выжигание стерни и другой растительности является преступлением и наказывается штрафом, или лишением свободы на срок от 2-х до 5 лет.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 13 марта в Деснянском районе Киева произошел пожар в киоске "Суперлото". Огонь полностью уничтожил строение.