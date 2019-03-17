На митинг Порошенко в центре Киева пришли около 40 тысяч человек

На митинг в Киеве, где со своими сторонниками общался президент Украины Петр Порошенко, по предварительным подсчетам, приняли участие от 25 до 40 тысяч человек.

Об этом сообщили в Нацполиции Киева, отметив, что службу в центре Киева несут 1000 правоохранителей.

"Во время поверхностной проверки у одного мужчины изъяли телескопическую палку. Его доставили в управление полиции, начато уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращения с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, во время словесной перепалки неизвестный устроил потасовку и пытался вырвать плакат, с которым активист пришел на акцию. Мужчину доставили в управление полиции, где на него составят административные материалы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - рассказали в полиции.

При этом правоохранители отметили, что "в целом мероприятие прошло без грубых нарушений правопорядка".

Правоохранители продолжают нести службу в центральной части столицы.