Житель Киева рассказал о мошенничестве на кассе в популярном супермаркете: фото

Покупатель супермаркета в Киевской области рассказал, что на кассе ему насчитали за товар больше, чем он изначально рассчитывал.

Об этом сообщает издание "Обозреватель", ссылаясь на слова Александра Мазуренко в группе "Боярка" в Facebook.

Как выяснилось, показания на контрольных весах в зале и на кассе серьезно отличались. Мужчина взвесил на контрольных весах капусту, чтобы понять, хватит ли у него наличности на эту покупку. После расчета на кассе Мазуренко к своему удивлению обнаружил, что вес, указанный в чеке, был почти на 300 граммов больше.

"Сразу подхожу к охраннику и прошу, чтобы он прошел со мной к контрольным весам. Показываю ему чек и данные на табло. Говорит, сейчас разберемся. Идем к кассирше. Я показываю ей фото контрольных весов и чек, спрашиваю, как так? И тут она мне говорит, что контрольные весы – это приблизительный вес, а на кассе – точный", – написал Мазуренко.

Александр отметил, что не стал тратить время для решения конфликта, поскольку в машине его ждала жена с маленьким ребенком.

"Но сам факт такого лохотрона меня взбесил. Интересно, какие там масштабы за день, месяц, год, если с каждой капусты по 7 грн?" – написал покупатель.