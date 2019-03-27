В туалете известного супермаркета Киева посетителей атаковала живность: видео

В туалете супермаркета "Эко маркет" в Киеве посетители нашли тараканов.

Об этом сообщают на странице troeshchinain в Instagram.

Инцидент произошел в Днепровском районе столицы на Троещине.

"Эко маркет" на Троещине атакуют тараканы", - подписали видео в сети.

"Мда,и это в продуктовом магазине. Если у них так в туалете, боюсь представить, что в торговом зале и за его пределами... В "Эко" на Маяковского, 17, там где готовят пиццу, часто бегают тараканы. Там где лежат бургеры и тесто, левее возле суши бегал", - написали пользователи сети.

Как сообщал "Апостроф", в одном из магазинов Севастополя продавали хлеб с тараканом.