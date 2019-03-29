РУС. | УКР.

пятница, 29 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.08
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

29 марта

15:40
В команде чемпиона мира оценили перспективы Кличко при возвращении в ринг
15:31
В Украине обнаружили арсенал мощного оружия из России: опубликованы фото
15:24
​У Путина отреагировали на отказ Дании согласовать газопровод в обход Украины
15:03
Кандидат в президенты Деревянко победил в финале теледебатов своих соперников
14:59
​Вагоны перевернулись и развалились на части: фото и видео серьезного ЧП с поездом в Киеве
14:55
12 лет ждала: Вера Брежнева перенесла операцию
14:43
Назван лучший игрок чемпионата Украины в марте: опубликовано фото
14:29
​Лихач на суперкаре Infinity устроил ДТП с переворотом на житомирской трассе: фото и видео момента аварии
14:25
Непобедимый украинский боксер проведет бой за первый титул в карьере
14:20
Умерла оскароносный режиссер
14:13
​Компания Коломойского попала в крупный скандал с трансляцией российских телеканалов: фото
14:04
В Харькове обрушилось здание: фото и видео спасения человека из-под завалов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Вагоны перевернулись и развалились на части: фото и видео серьезного ЧП с поездом в Киеве

пятница, 29 марта 2019, 14:59

В пятницу, 29 марта, в Киеве недалеко от улицы Промышленной на маневровой ветке с рельсов сошли семь груженых вагонов состава.

Об этом сообщает "Информатор".

Как рассказал работник железной дороги, им сообщили об инциденте еще утром,а когда именно все случилось, он не знает. При этом мужчина отметил, что это серьезный инцидент. Часть поврежденных вагонов новые. Что стало причиной инцидента будет ясно только после проведения множества экспертиз.

На данный момент часть вагонов лежат на боку, а у некоторых колесные пары с тележками оторвало от основания вагона. Также сломаны рельсы. К счастью, обошлось без пострадавших. Детали инцидента выясняются.

Как сообщал "Апостроф", в селе Бабурка на железнодорожном соединении "Запорожье-Киев" неизвестные забросали камнями поезд, выбив стекла в нескольких вагонах.

Фотовзгляд

Все галереи
Шулявский мост, прибыла тяжелая техника.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: