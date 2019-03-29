​Вагоны перевернулись и развалились на части: фото и видео серьезного ЧП с поездом в Киеве

В пятницу, 29 марта, в Киеве недалеко от улицы Промышленной на маневровой ветке с рельсов сошли семь груженых вагонов состава.

Об этом сообщает "Информатор".

Как рассказал работник железной дороги, им сообщили об инциденте еще утром,а когда именно все случилось, он не знает. При этом мужчина отметил, что это серьезный инцидент. Часть поврежденных вагонов новые. Что стало причиной инцидента будет ясно только после проведения множества экспертиз.

На данный момент часть вагонов лежат на боку, а у некоторых колесные пары с тележками оторвало от основания вагона. Также сломаны рельсы. К счастью, обошлось без пострадавших. Детали инцидента выясняются.

Как сообщал "Апостроф", в селе Бабурка на железнодорожном соединении "Запорожье-Киев" неизвестные забросали камнями поезд, выбив стекла в нескольких вагонах.