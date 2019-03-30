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Смертельное ДТП на Северном мосту в Киеве: появилось видео за несколько минут до трагедии

суббота, 30 марта 2019, 10:59

В сети появилось видео с автомобилем Subaru, который попал в жуткую аварию в Киеве на Северном (Московском) мосту в пятницу, 29 марта.

Соответствующая запись была размещена на Facebook странице "Киев Оперативный".

На видео можно увидеть, как автомобиль на высокой скорости пролетает мимо других машин, активно при этом маневрируя.

"Смотрите как уверенно мчит Subaru по Набережно-Рыбальской... а уже через несколько минут он потеряет управление над авто и въедет в столб", – говорится в подписи к видео.

Напомним, около 22:00 автомобиль Subaru на Северном мосту потерял управление и, подлетев от удара о бордюр, влетел в фонарный столб. Один из пассажиров погиб, еще два человека были госпитализированы.

Как ранее сообщал "Апостроф", 29 марта на Житомирской трассе под Киевом водитель Infiniti на огромной скорости не справился с управлением авто, задел грузовик и перевернулся.

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