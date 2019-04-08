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​Появилось фото и видео "перехвата" в Киеве иностранцев, перевозящих оружие

понедельник, 08 апреля 2019, 17:29

На Харьковском шоссе в столице патрульные со спецназом остановили автомобиль иностранцев, которые предварительно перевозили оружие.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"План перехват: В Киеве на Харьковском шоссе патрульная полиция и спецназ остановили Мерседес с тремя кавказцами по ориентировке транспортировка оружия. Люди из авто задержаны, проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, что в операции участвовал спецназ и три автомобиля патрульных. Задержанных иностранцев повалили на землю с закинутыми за голову руками, потом надели на них наручники.

Авто иностранцев обозначено номерами КК089КТ.

Как сообщал "Апостроф", в столице неадекватный мужчина, убегая от патрульных, протаранил их автомобиль. Водителем автомобиля Infiniti оказался гражданин Нигерии.

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