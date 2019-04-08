В Киеве произошло смертельное ЧП в электричке: фото и видео

В понедельник, 8 апреля, в Киеве на Дарницком железнодорожном вокзале случилось смертельное ЧП: в вагоне электрички "Киев-Яготин" между сидениями обнаружили труп мужчины.

Об этом сообщает Информатор.

Как уточняет издание, тело мужчины находилось в последнем вагоне электрички, на втором пути станции.

Как удалось узнать на месте происшествия, электричка двигалась по маршруту. На мужчину, который лежал между сидениями, обратили внимание пассажиры. К сожалению, он не подавал признаков жизни.

На место тут же прибыли медики, но к сожалению, им оставалось только констатировать смерть. При себе у мужчины находился паспорт. Оказалось, что умерший - житель Полтавской области 1983 года рождения. Предварительно, на теле следов насильственной смерти не обнаружили.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве неадекват устроил кровавое ЧП на центральном вокзале.