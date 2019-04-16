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В Киеве посреди дороги нашли зверски избитого парня: фото

вторник, 16 апреля 2019, 23:20
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Во вторник, 16 апреля, в Киеве посреди дороги нашли зверски избитого парня.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram, публикуя фото с места ЧП.

"Кровавое ЧП в Киеве на ул. Скляренко: на трамвайных путях нашли окровавленного парня без сознания. Изначально думали что ДТП, оказалась очень сильно..." – говорится в сообщении.

Ранее, в Киеве мужчина погиб под колесами фуры. Свидетели трагедии отметили, что смерть пешехода наступила мгновенно после столкновения.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Словакии произошло ДТП, в котором пострадала гражданка Украины, она госпитализирована и находится в больнице в тяжелом состоянии. Сестра пострадавшей отметила, что у женщины многочисленные переломы и повреждения внутренних органов, и ее ждут несколько дорогостоящих операций.

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