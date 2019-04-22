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В Киеве заметили НЛО: опубликовано видео

понедельник, 22 апреля 2019, 06:33
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В воскресенье, 21 апреля, в Киеве горожане заметили неопределенный летающий объект, движущийся не своим ходом, а с помощью эвакуатора.

Видеозапись события была опубликована на странице "Киев оперативный" в Facebook.

Местоположение и направление движения объекта определить практически невозможно, однако заметно, что это промышленный район, а автор видео, очевидно, движется на маршрутном такси.

В паблике сопроводили видео актуальной шуткой о голосовании в столице внутренних переселенцев.

"Инопланетяне получили открепной и тоже мчат на выборы", - говорится в посте под видео.

Как сообщал "Апостроф", в декабре прошлого года в Киеве в районе станции метро "Почайна" был замечен странный объект, похожий на "летающую тарелку". Интересно то, что "неопознанный летающий объект" перевозил эвакуатор.

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