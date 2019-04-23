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Появились новые подробности скандала с младенцем в больнице Киева

вторник, 23 апреля 2019, 07:30
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Врачей, которых главный редактор журнала Pink Валерия Квасневская обвиняет в жестоком обращении с ее годовалой дочкой, проверит полиция.

Об этом сообщает ТСН.

Маленькую Эмму выписали из больницы и теперь она находится дома. Ее мама рассказала, как ребенок попал в реанимацию и плакал там от испуга. Но Валерию врачи не пускали в палату.

"Она резко затихла. И резко снова начала очень сильно кричать", - сказала Квасневская.

С ее слов, она слышала мужской голос: "Рот закрой, тварь! Я сказал - закрой рот!".

"Через пять минут мне ребенка вынесли абсолютно без каких-либо эмоций. Она лежала на руках у этой медсестры. Я у нее четко спросила: кто кричал? Она сказала: это не я", - рассказывает мама девочки.

После она почти 12 часов пытались установить фамилии врачей со смены, с семьей и юристом обратились к главному врачу - тот пояснил, что ему передали об отсутствии просьб пройти вместе с ребенком в реанимацию и отрицали любое издевательство над ребенком.

Известно, по данным МОЗ, что существует специальный приказ, который позволяет родственникам присутствовать в реанимации. Запретить можно лишь тогда, когда пациенту делают манипуляцию.

"Один человек может находиться круглосуточно, не более двух человек могут одновременно находиться около одного пациента", - пояснил пресс-секретарь Минздрава Александр Ябчанка.

В то же время в больнице уверяют, что в реанимацию пускают, а мать Эммы просто не высказывала желания зайти, а до манипуляционной от входа более 15 метров, поэтому услышать что-то наверняка невозможно.

"Ребенок был уколен дважды. Ребенок во время установки, безусловно, периодически плакал, когда ребенка держали. Когда вводили в вену, дважды делались эти уколы, точно так же через какое-то время ребенок успокаивался", - заявил заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии детской городской больницы №1 Николай Трикаш. Медики утверждают, что никаких обид, крика или физического давления не было.

Мать маленькой пациентки оставила сообщение в соцсети, которое набрал уже 12 тысяч репостов. Папа девочки написал заявление в полицию, там открыли уголовное производство по статье о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником и проводят проверку.

Напомним, на пост отреагировал народный депутат Мустафа Найем. Он инициировал обращения в Минздрав и городскую администрацию.

Как сообщал "Апостроф", в Одессе в центре для реабилитации детей разгорелся скандал из-за издевательства персонала над подопечными.

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