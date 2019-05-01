​В Киеве пьяный водитель на скорости влетел в стоянку: опубликованы фото и видео

В ночь на 1 мая в Киеве на проспекте Григоренко произошло крупное ДТП с участием восьми автомобилей. Пьяный водитель Mercedes протаранил забор автостоянки и разгромил семь припаркованных машин.

Об этом сообщает "Информатор", публикуя соответствующие фото и видео.

Авария случилась около 00:30. По словам очевидцев, автомобиль Mercedes двигался по проспекту Григоренко в сторону улицы Бориса Гмыри. Водитель машины проигнорировал разделение проезжей части и вылетел на зеленую зону.

Проехав еще около 100 метров, мужчина снес забор автостоянки и протаранил Volkswagen Passat, Toyota Corolla, Mitsubishi Lancer, Daewoo Lanos, Citroen, Toyota Highlander и еще один Volkswagen Passat.

При двух свидетелях мужчине предложили пройти тест на наличие алкоголя в крови Drager. Но, он всячески избегал прибора, а в итоге вовсе отказался проходить тест. Также водитель утверждал, что он не был за рулем автомобиля, а лицо ему разбили в клубе, который находится в другом конце Киева.

Стоит отметить, что мужчина вел себя вызывающе и всячески провоцировал полицейских. Несколько замечаний не повлияли на мужчину. Он продолжал толкать патрульных и хватать их за одежду. Чтобы утихомирить мужчину на него надели наручники. Как это было, вы можете увидеть на видео.

Как сообщал "Апостроф", 29 апреля в Луцке произошла смертельная авария, где сотрудник СБУ в состоянии алкогольного опьянения сбил мужчину.