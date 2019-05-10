Ностальгия по империи: появился яркий видеорепортаж про "Бессмертный полк" в Киеве

В четверг, 9 мая, в Киеве прошел марш "Бессмертного полка", который ознаменовался эмоциональными высказываниями его участников.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

"Русская душа непобедима", "Фашизм не пройдет", "позор Бандере", а еще "Спасибо Сталину и Богу за советскую победу", - кричали участники акции.

"Да мне плевать на эту государственность", - кричал один из пожилых людей, зная, что ему за это ничего не будет в такой день, и можно безнаказанно звать президента России Владимира Путина, ностальгировать по империи и петь "Катюшу".

Стоит также отметить, что перед началом акции "Никто не забыт, ничто не забыто" была задержана ее организатор Елена Бережная за то, что пыталась пройти периметр проведения марша в футболке в цветах георгиевской ленты.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, как в Киеве проходила акция "Бессмертный полк".