​Появилось видео с нового стеклянного моста в центре Киева

18 мая киевский городской голова Виталий Кличко осмотрел пешеходный мост со стеклянным полом, который соединяет Владимирскую горку с Аркой дружбы народов.

Видео, сделанное на столичном стеклянном мосту, публикует киевский мэр в Facebook.

"Завершающий этап работ на нашем пешеходном мосту. Объект будет впечатляюще красивым", - сказал Кличко.

Он лично испытал на прочность стеклянный пол моста, отметив, что "держит нормально", но будут еще проверять.

Ранее Кличко заявлял, что пешеходный мост от Арки дружбы народов до Владимирской горки планируют открыть на день Киева - 26 мая.

Как сообщал "Апостроф", новый пешеходно-велосипедный мост от Владимирской горки до Арки дружбы народов в Киеве почти готов.