В Киеве у мужчины отобрали рюкзак с огромной суммой денег: что известно

В Киеве неизвестный напал на мужчину и украл рюкзак с 800 тысячами гривен.

Об этом УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как передает издание, инцидент произошел в Подольском районе столицы. Так, незнакомец напал на мужчину в подъезде, когда мужчина возвращался домой.

Нападавший брызнул из газового баллончика пострадавшему в лицо и сорвал с него рюкзак с документами и деньгами. После чего скрылся.

По предварительной информации, в рюкзаке было более 800 тысяч гривен. Начато досудебное расследование по статье "Разбой" (ст. 187 УК Украины).

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве произошло ограбление на несколько миллионов гривен. Уточняется, что сумма похищенных средств составила 3,5 миллионов гривен.