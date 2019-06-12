Активисты сообщили главе МВД о попытке захвата россиянами офисного здания в Киеве

Криминальная группировка выходцев из кавказского региона Российской Федерации попыталась захватить офисное здание на ул. Лобановского, 4а в Киеве.

Об этом сообщили представители общественной организации "Фонд правозащитных и антикоррупционных инициатив" в обращении для министра МВД, передает Realist.

Активисты рассказали, что россияне действовали через своих пособников, проживающих в ОРДЛО. Те меняли записи в Госреестре прав на недвижимое имущество, а члены группировки пытались захватить объект.

Одной из жертв такого захвата стал дом по улице Лобановского, где находятся, в частности, ресторан и салон красоты. Помещение этого дома инвесторы приобрели в 2018 года, но через несколько месяцев появились "новые владельцы": в июле в офисный центр приехали провокаторы и заявили, что здание якобы принадлежит ООО "Асад Девелопмент" – компании зарегистрированной за два дня до указанных событий. Регистратор Киевского филиала коммунального предприятия "Регистрация недвижимости" Марианна Витько (Фазлыева), которая зарегистрирована в Песках Донецкой области, оформила на компанию права собственности на помещение здания. Его владельцы обратились в Минюст, полицию и суд, указав на признаки мошенничества.

Полиция Киева открыла два уголовных производства. С исками к "Асад Девелопмент" обратились почти все владельцы коммерческих помещений. Некоторым из владельцев удалось восстановить права на помещения, но в октябре недвижимость переоформил регистратор коммунального предприятия "Регистрационный центр регистрации недвижимости и бизнеса" Мутайламов Шамиль Ахмедбаширович, житель города Луганск.

"22 апреля 2019 государственный регистратор КП "Регистратор" Никитина Юлия Владимировна регистрирует право собственности на недвижимость на Абдувахобова Гайратжона Абдумановича. Нотариус Криворучко Виктор Петрович принимает решение о государственной регистрации прав собственности на Мирзоева Аслана Магомедовича, уроженца России, жителя города Алчевск Луганской области. Основание — договор купли-продажи между Абдувахобовым и Мирзоевым", — рассказывают в организации.

В мае 2019 законные владельцы восстанавливили записи о регистрации, но 23 мая 2019 года Мирзоев обращается в Окружной админсуд Киева с иском к Министерству юстиции, требуя отменить приказ о восстановлении записей.

Также преступники предпринимали попытки физического захвата помещений (ресторана) - более 40 человек выходцев из кавказской России приезжали в здание, угрожали оружием.

"Рейдеры затопили водой первый и второй этажи здания, разрушили отдельные стены на этих этажах, постоянно отключают электроэнергию и воду. Подано заявление о преступлении в ГУНП в Киеве. На место вызывалась полиция, но влияния на бандитов это не произвело. Бандиты получили номера телефонов членов семей собственников помещений, постоянно угрожают физической расправой, намекают, что знают об их детях. Утверждают, что готовы совершить любое преступление. Благодаря связям с ОРДЛО, у них нет проблем с оружием, они могут спрятаться на неподконтрольных территориях", — пишут активисты.

По их данным, во главе группировки может стоять гражданин РФ, дагестанец по кличке "Нурик", который заявлял владельцам и арендаторам, что законно приобрел здание.

"Правоохранители не замечают, что имеют дело с настоящей преступной группировкой, которая связана с Россией и ОРДЛО", — утверждают активисты.

Общественная организация призвала министра внутренних дел Арсена Авакова поручить руководству Национальной полиции "взять дело под личный контроль, установить и проверить членов преступной группировки на причастность к террористической и иной противоправной деятельности, в т. ч. на территории ОРДЛО, "работы" в интересах спецслужб страны -агрессора РФ".